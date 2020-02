Martedì Conte a Norcia per il cantiere della scuola

PERUGIA - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà a Norcia martedì intorno alle 12 per visitare il cantiere della nuova sede temporanea della scuola De Gasperi-Battaglia. Lo ha annunciato il Comune. Nelle settimane scorse gli studenti avevano protestato a Roma per chiedere un'accelerazione dei lavori per la scuola, sottolineando di essere costretti a fare lezioni nei container post-sisma, non adatti alle attività scolastiche. Conte li aveva incontrati assicurando che avrebbe seguito personalmente la vicenda, impegnandosi a che la nuova struttura sia pronta prima delle vacanze pasquali. © RIPRODUZIONE RISERVATA