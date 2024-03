Marsciano, centrodestra compatto “per il bis" a Francesca Mele

MARSCIANO - Via libera al bis per Francesca Mele. Il centrodestra ha scelto di sostenere la ricandidatura del sindaco uscente: «Una scelta che si inquadra nel percorso tracciato dalla nostra coalizione nella riconferma degli amministratori che al primo mandato hanno ben governato – spiegano le segreterie regionali dei partiti di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia insieme a Civitas Marsciano – è il caso di Francesca Mele che ha saputo affrontare le sfide più difficili che gli si sono poste davanti. Siamo convinti sia la persona giusta per guidare la città anche nei prossimi cinque anni e per portare a termine gli obiettivi prefissati, forte dell’esperienza maturata, dei tanti traguardi raggiunti e di quella sinergia vincente tra più livelli istituzionali, Comune, Regione e Governo, che solo il centrodestra in Umbria può garantire».

«Ringrazio le forze del centrodestra per la fiducia - commenta il sindaco Francesca Mele - e per avermi dato la possibilità di continuare a impegnarmi per il bene di Marsciano, con l’obiettivo di portare a termine il lavoro intrapreso.

Molte cose sono state fatte, tante altre ancora sono da fare. All’inizio del nostro mandato, abbiamo trovato un Comune con tanti problemi, un bilancio più che sofferente e molteplici criticità in quasi tutti i comparti, dalla sicurezza, al sociale, dal decoro cittadino, fino alla gestione dei beni artistici e culturali. Insieme alla Giunta, abbiamo lavorato a testa bassa. Le sfide non ci spaventano, sappiamo di essere perfettamente in grado di fare sempre meglio, grazie alla qualità umana e alla preparazione della nostra squadra di governo».