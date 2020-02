MARSCIANO - Un uomo di 72 anni è morto a Marsciano in via riccieri vocabolo via larga. L'uomo, che si trovava alla guida di un pick up, potrebbe aver avuto un malore prima di finire fuori strada, in un campo, dove il mezzo ha abbattuto un cartellone pubblicitario prima di fermarsi Sul posto vigili del fuoco, carabinierie 118. © RIPRODUZIONE RISERVATA