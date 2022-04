Mario Draghi positivo al Covid, convalescenza a Città della Pieve

PERUGIA - Mario Draghi positivo al Covid. Il premier resterà per qualche giorno nella sua abitazione di Città della Pieve fino alla guarigione. Secondo quanto appreso dall'Ansa, infatti, Draghi è risultato positivo al Covid mentre si trovava nella cittadina umbra in cui risiede con la famiglia per passare le feste di Pasqua.

«Rimarrà qui finché sarà negativizzato. So che non ha sintomi, mi auguro che si rimetta rapidamente perché la sua presenza a Roma è indispensabile in questo momento». Lo ha detto Fausto Risini, il sindaco di Città della Pieve. «E' qui da noi da tre giorni, confermo. Dovrebbe essere arrivato sabato o venerdì pomeriggio, a quel che risulta a me, ha spiegato Risini, ospite di Un giorno da pecora, su Rai Radio 1, aggiungendo di aver saputo della positività del premier dagli organi di stampa, e che «la competenza è dove si trascorre il periodo di convalescenza, quindi della Usl Umbria 1».

«Per Pasqua ci siamo scambiati qualche messaggio di auguri su WhatsApp, come di consueto per le feste, ma ieri mattina - ha raccontato - evidentemente non era ancora positivo e non ne abbiamo parlato. Gli scriverò ancora nel pomeriggio per chiedergli lo stato di salute, anche perché il sindaco è responsabile della sanità pubblica del suo comune: in caso di eventuale necessità il sindaco è pronto, per lui super-pronto. Noi in questi giorni abbiamo la mostra mercato, speravo di incontrarlo. Non l'ho visto neanche a messa - ha aggiunto il sindaco del comune in provincia di Perugia -. Ieri sono stato con il cardinal Bassetti tutto il pomeriggio, pensavamo di incontrarlo alla messa delle 18, oggi ho capito perché non è venuto».