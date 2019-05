Marini addio, l'ultimo giorno

Ultimo aggiornamento: 12:05

PERUGIA - Il giorno del ko di Catiuscia Marini inizia alle 9,07 con una nota del Pd Umbria che suona così: «Appare chiaro come manchino le minime condizioni politiche per garantire un governo solido e riforme serie per l’Umbria. Provare a farlo sotto assedio, con un logorante stillicidio quotidiano, significherebbe solo prolungare una lenta agonia, con una sorta di accanimento terapeutico che non serve all’Umbria e agli umbri. E tanto meno al Pd.È giunto quindi il tempo di dare un chiaro e netto messaggio di cambiamento. E’ giusto farlo. Siamo obbligati a farlo».La seduta del consiglio regionale con all'ordine del giorno il voto sulle dimissioni di Catiuscia Marini è convocato per le 10, ma i consiglieri si presentano in Aula un'ora più tardi, dopo l'ennesima tesissima riunione di maggioranza., insieme all'assessore Antonio Bartolini, quando il socialista Silvano Rometti ha iniziato da pochi istanti il suo intervento dai banchi della maggioranza. Rometti rivendica «il buon lavoro del governo regionale, la sanità che funziona... e chi verrà dopo di noi troverà una Regione sana. Io ero contrario alle dimissioni della presidente. Ora, alla luce del clima che si è creato, dobbiamo chiudere in modo ordinato la legislatura con un voto anticipato entro quest'anno. Vanno affrontate questioni importanti: ricostruzione, fondi europei, norme sulla sanità. Mi ha sorpreso l'atteggiamo del Pd che ha usato due pesi e due misure: non servono scelte di abbandono, ma di cambiamento»., l'ex segretario del Pd, tra i più decisi a chiudere in anticipo la legislatura: «La settimana di pausa non è stata sufficiente a fare sintesi. L'Umbria non merita di essere descritta come fa Salvini, come una landa desolata da conquistare, gli umbri sono orgogliosi della propria terra ed è merito della cultura del centrosinistra. Ora non si può fare solo la dicotomia giustizialisti-garantisti. C'è la certezza di non aver mai avuto atteggiamenti clienterali da parte del Pd? Chi rappresenta le istituzioni deve essere autorevole. Dobbiamo chiedere scusa ai nostri elettori, la selezione della nostra classe dirigente deve avvenire con il merito, non altro. Tenuto conto di questo, il mio voto contrario alle dimissioni non ci sarà».«Non ci sono le condizioni per andare avanti, la maggioranza non c'è più. Non si può tirare a campare con una maggioranza che non ha la forza di risolvere i problemi della regione». Poi Claudio Ricci: «Non si può che mettere fine a questa legislatura, ricostruendo la credibilità necessaria».«Quale membro della maggioranza, non farò venir meno la lealtà a Catiuscia Marini».