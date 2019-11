Ultimo aggiornamento: 19:42

TERNI - Seconda vittoria consecutiva al Liberati, terza se si tiene conto pure del match di Coppa Italia. La Ternana sconfigge 2 a 0 la Paganese. Lo fa grazie alle reti di Marilungo e Ferrante nella ripresa che consentono alla squadra di Fabio Gallo di mantenere le distanze dalla capolista Reggina. Ad un primo tempo anonimo, è seguita una ripresa che ha strappato applausi in quanto la Ternana ha mostrato un bel gioco, fatto di triangolazioni e verticalizzazioni improvvise.L'aspetto positivo è che la squadra dimostra di avere una condizione dignitosa e soprattutto di aver cominciato a non subire più gol. Prossima trasferta a Teramo.TERNANA-PAGANESE 2-0TERNANA (4-3-1-2): Tozzo; Parodi (34’st Nesta), Suagher, Celli, Mammarella; Salzano (40’st Damian), Proietti, Palumbo; Partipilo (34’st Torromino); Ferrante, Marilungo (40’ st Furlan). All. Gallo. A disp.Marcone, Iannarilli, Diakitè, Vantaggiato, Russo, Mucciante, Sini, DefendiPAGANESE (3-5-2): Baiocco; Sbambato (17’ st Musso), Schiavino, Panariello; Carotenuto, Schiavino, Panariello; Carotenuto, Caccetta (37’ st Bramati), Capece, Gaeta (37’ st Bonavolontà), Perri; Alberti (17’ st Scarpa), Diop (34’st Guadagni). All. Erra. A disp. Scevola, Campani, Mattia, Stendardo, Lidin, AcamporaARBITRO: Pashuku di Albano LazialeRETI: st 8’ Marilungo, 20’ FerranteNOTE: spettatori effettivi 5.959, di cui 352 paganti (78 da Pagani). Ammoniti Proietti, Diop, Capece, Guadagni, per gioco falloso. Angoli 5-0. Recupero tempo pt 2’, st 4'