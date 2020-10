TERNI Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della Stazione di Terni, a conclusione di un’attività di indagine, tesa a verificare la presenza di coltivazioni di marijuana nelle campagne nei dintorni del capoluogo, hanno perquisito un’abitazione rurale dove hanno trovato quello che restava di una fiorente coltivazione. Nella cantina dell’abitazione una serie di piante di marijuana appese a testa in giù per l’essiccazione ed altra marijuana già confezionata in barattoli di vetro per un totale di 1,2 kg di stupefacente. In giardino l’ultima pianta di canapa indiana, residuo della coltivazione estiva, dell’altezza di circa 2 metri. Oltre alla sostanza i militari hanno trovato un bilancino di precisione, una macchina per il sottovuoto ed una bilancia, sicuramente utilizzate per il confezionamento in dosi dello stupefacente e la successiva vendita, pertanto procedevano al sequestro di tutto quanto rinvenuto. In arresto il proprietario dell’abitazione, F.G. ternano del ’54, incensurato che si è “difeso” riferendo di aver coltivato la marijuana per il figlio, che ne era un grande consumatore ed evitare che lo stesso la comprasse da persone poco raccomandabili. Nel contesto il 28enne figlio convivente, già in precedenza segnalato al Prefetto, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. L’arrestato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che si terrà lunedì 12 ottobre.

