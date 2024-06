Marco Perotti unico ternano a Reggio Emilia per il campionato italiano di subbuteo tradizionale individuale

Torna il campionato nazionale italiano di subbuteo tradizionale individuale a Reggio Emilia che si svolgerà a Subbuteoland nel weekend del 22-23 giugno. Sarà Marco Perotti, tesserato Fisct con la SS Lazio Tfc, l'unico ternano presente a questo tradizionale evento del subbuteo italiano. La manifestazione è organizata dalla Federazione italiana sportiva calcio tavolo in collaborazione con il settore nazionale Subbuteo Opes Italia ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni.

Saranno 64 gli atleti da tutta Italia che parteciperanno al campionato italiano individuale. Sono previsti raggruppamenti da 8/9 giocatori ciascuno, le partite dei gironi saranno spalmate sia sul sabato che sia sulla domenica. Al termine dei gironi i primi quattro classificati passeranno al tabellone master, i restanti al tabellone cadetti, entrambi le categorie proseguiranno ad eliminazione diretta. Il tempo di gioco sarà di 15 minuti per tempo con un totale di 30 minuti per partita. Nella fase ad eliminazione diretta in caso di pareggio al termine dei due tempi regolamentari si provvederà con la disputa di un tempo supplementare da 10 minuti, in caso di ulteriore parità si procederà alla disputa di 5 tiri piazzati tipo calci di rigore.

Il vincitore della categoria Master sarà convocato di diritto alla competizione old school individuale della World Cup 2024 che si svolgerà il 21/22 settembre in Inghilterra.

Nel 2023 a Subbuteoland vinse il titolo italiano il perugino Cesare Santanicchia in finale contro il romano Morgan Croce. Il ternano Marco Perotti cercherà di ben figurare con l'obiettivo di raggiungere un buon piazzamento per prendere punti per il ranking Italia. «Per me si tratta del terzo campionato italiano individuale di subbuteo tradizionale ed è una grande emozione poter disputare un torneo così importante a livello nazionale dove saranno presenti i giocatori italiani più forti - dice Perotti - mi sono preparato sia a livello psicologico che a livello fisico per affrontare al meglio questa competizione sportiva agonistica. Mi sono allenato molto provando sul panno verde vari schemi tattici che attuerò durante le partite, l'obiettivo principale sarà quello di ben figurare per raggiungere una buona posizione nella classifica generale e poter prendere punti per il ranking Italia».

La manifestazione potrà essere seguita sui canali social Facebook, Tik Tok e Youtube della Fisct.