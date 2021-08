Marco Barcarotti, il tifoso storico della Ternana mantiene la promessa e torna sulla Croce dopo il Covid

Domenica 29 Agosto 2021, 17:48

TERNI - Un altro passo verso la normalità. Marco Barcarotti tifoso e soprattutto storico della Ternana, si era ripromesso dopo le complicazioni del Coronavirus, di ritornare sulla Croce. Per lui le passeggiate in montagna rappresentavano la normalità. Una normalità messa a dura prova dal virus e dagli strascichi. Così questa domenica mattina insieme ad alcuni amici è tornato sulla montagna dei ternani con l'immancabile bandiera rossoverde.

«Questa mattina finalmente sono riuscito a coronare un desiderio che avevo da circa un anno - afferma Marco Barcarotti- da quando cioè nell'ottobre scorso mi sono ammalato di covid, malattia che purtroppo mi ha costretto ad un mese di ospedalizzazione, compreso quattro giorni di Terapia Intensiva, e ad una lunga convalescenza che per certi versi ancora non è terminata. Durante quelle tragiche settimane sognavo di tornare a camminare sulle nostre montagne, e la cosa veramente non era così scontata. Oggi finalmente la realizzazione di quel desiderio, e visto che la Croce è il simbolo della montagna ternana, perché allora non completarlo con il simbolo della nostra squadra del cuore? Ed è così che la bandiera della Ternana stamattina ha sventolato, felice come il sottoscritto, sulla cima-simbolo di Terni».