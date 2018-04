TERNI Un ciclista di 69 anni è morto nel pomeriggio di oggi a Terni a causa di un incidente stradale

avvenuto lungo la Marattana, in direzione Narni. Per cause in corso di accertamento, l'uomo, residente a

Narni, è stato urtato da un furgone che procedeva nella stessa direzione, finendo contro il guard rail. Il ciclista è morto sul colpo. Nessuna conseguenza per il conducente del furgone. Sul posto la polizia municipale per i rilievi.

Domenica 22 Aprile 2018



