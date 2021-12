Maratona di Valencia, il ternano Gianfilippo Grillo si infortuna ma finisce la gara: il successo di non ritirarsi. Tra le donne vince Giovanna Epis

VALENCIA - Il successo di questa domenica 5 dicembre 2021, è stato di non ritirarsi. Il maratoneta ternano Gianfilippo Grillo nonostante un infortunio al tibiale posteriore è riuscito nell'impresa personale di concludere la Maratona di Valencia con il tempo di 2 ore 29 minuti e 56 secondi. Nonostante l'infortunio e le fortissime

raffiche di vento, il portacolori dell'#iloverun Athletic Terni ha concluso in 82esima posizione la gara che ha visto ai nastri di partenza oltre 14 mila corridori.

«Gianfilippo Grillo -si legge in una nota dell'#iloverun Athletic Terni- era partito da Terni non certo in ottime condizioni, con il tendine tibiale infiammato e soltanto poche terapie per cercare di tamponare la situazione». Avvertire dolore durante la gara era praticamente inevitabile ed a questa eventualità Grillo era partito già

preparato: «Sapevo che poteva succedere ed è successo -rivela il campione dell'Athletic Terni - inoltre c'erano queste forti raffiche di vento contrario, nonostante la bellissima giornata, che non hanno aiutato. Per il vento le transenne cadevano addirittura a terra. Quando mi sono infortunato ho stretto i denti, ero consapevole già in partenza che potevo sentire fastidio e su queste distanze il dolore alla lunga può acutizzarsi. Ma volevo a tutti

i costi portare a casa la medaglia con il pipistrello, simbolo di Valencia».

Tra gli uomini trionfo del keniano Lawrence Cherono con il tempo di 2:05:12. Vincitore di Chicago e Boston nel 2019, secondo lo scorso anno a Valencia e quarto alle ultime Olimpiadi a due secondi dalla medaglia

di bronzo.

Tra le donne vittoria dell'italiana Giovanna Epis che confeziona la miglior gara della sua carriera. L'azzurra ha demolito il proprio personale di quasi tre minuti, completando la prova in terra spagnola

col tempo di 2 ore 25 minuti diventando la quinta italiana di sempre e la quarta europa dell'anno.

