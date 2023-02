Maratona di San Valentino c'è il boom di iscrizioni: oltre mille cinquecento partecipanti. Arriva l'ultrarunner Marco Olmo

TERNI Pace, amore e maratona. Presentata nella sede di Acea Acque la 12° edizione della Acea Ambiente Maratona di San Valentino, prima e unica maratona internazionale dell'Umbria in programma domenica 19 febbraio organizzata dall'Amatori Podistica Terni. Al momento sono 1.100 gli iscritti ma è certo che si arriverà a superare quota 1.500 con la consueta nutrita partecipazione di podisti da ogni angolo del mondo: Australia, Kenya, Francia, Svezia, Inghilterra, Germania.

Testimonial d'eccezione dell'evento sarà Marco Olmo, ultrarunner di altissimo livello che racconterà la sua esperienza in gare leggendarie come la Marathon des sables. Niente sabbia ma tanta acqua, invece, lungo i due percorsi da 42,195 e 21,097 chilometri che ovviamente vedranno la Cascata delle Marmore come attrazione principale. Presenti le autorità cittadine, il sindaco Latini, l'assessora Proietti, l'assessora Agabiti, i sindaci di Ferentillo, Montefranco e Arrone, e la presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza. Conservare e diffondere il messaggio d'amore di San Valentino nel mondo è ciò che ha ispirato gli organizzatori dell'Amatori Podistica Terni.

«Il progetto Maratona di San Valentino - dice Luca Moriconi, presidente Amatori Podistica Terni - si sta consolidando con tanti eventi collaterali, dalla otto ore organizzata dagli ultra maratoneti al raduno del club Abarth Terni e la camminata ludico-motoria lungo la Greenway del Nera di 5 chilometri in collaborazione con l'associazione Cascata delle Marmore 365. Finalmente dopo la pandemia tornano Pasta party e Family Run di 4 e 8 chilometri che avrà la doppia finalità di raccogliere fondi per le associazioni che operano sul territorio. Abbiamo previsto il servizio il baby parking e non dimentichiamo il tradizionale legame con le scuole. La maglia e la medaglia disegnata dagli studenti del Liceo artistico Metelli hanno un richiamo al tema della pace mentre i segnalibri realizzati dai bambini delle scuole primarie raccontano, a modo loro, il nostro territorio». La mission si arricchisce con la promozione di Terni e della Valnerina, tra i luoghi più belli al mondo come ammette anche Giovanni Rosti, amministratore delegato Acea Ambiente: «Vengo da Brescia, città industriale molto simile a Terni. Questo è un territorio meraviglioso che merita di più e queste manifestazioni sono un'enorme valorizzazione per il turismo. Noi ci siamo e ci saremo ancora, come il sindaco sa bene stiamo facendo operazioni su questo territorio anche a livello industriale. Questo è l'ambiente che vogliamo difendere». Tra le novità visite guidate con bus, trenino turistico. Poi, come detto, servizio di baby parking, Family run e Pasta party che vengono ripristinati dopo le restrizioni dovute al Covid. Sarà anche possibile visitare il dipinto attribuito al Caravaggio La cena di Hemmaus' conservato nella chiesa di Santa Maria Assunta di Arrone. Oltre 400 i volontari che collaboreranno alla manifestazione coadiuvando assistenza gara e ristori. Proloco, Motoclub Libero Liberati, associazioni, forze dell'ordine e Croce Rossa Italiana si occuperanno di intrattenimento e presidio incroci.



© RIPRODUZIONE RISERVATA