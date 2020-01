Maratona di lettura della Bibbia, 70 persone leggono per due giorni la prima parte del testo sacro

Una notte e un giorno di lettura no stop della Bibbia, senza interruzioni e commenti: succede a Terni, dove sabato 25 e domenica 26, nella chiesa del Santissimo Salvatore, si svolgerà la lettura integrale della prima parte del testo sacro. Ad organizzare l'iniziativa "Bibbia notte e giorno" è la diocesi. I passi biblici saranno letti, a partire dalle 16 di sabato, più di 70 persone di ogni età, categoria sociale e confessione religiosa. Ciascuno potrà proclamare circa cinque pagine del testo per circa 15 minuti. I brani saranno intervallati da un breve spazio musicale. Anche i non credenti - spiega la diocesi - «potranno partecipare nel rispetto della Parola». Sarà inoltre possibile seguire la lettura in streaming, sulla pagina Facebook dedicata. L'iniziativa è stata organizzata in seguito alle indizione di Papa Francesco della giornata delle Scritture. Ultimo aggiornamento: 20:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA