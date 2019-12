Manzotti (Cisl): «Basta divisioni, c'è l'emergenza lavoro da affrontare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Angelo Manzotti è il nuovo segretario regionale Cisl. Prende il timone dopo gli undici anni di Ulderico Sbarra, finito nei mesi scorsi nella rosa dei papabili candidati governatori del centrosinistra e ora al lavoro al centro formazione del sindacato a Firenze. Così«Sono consapevole di avere una grossa responsabilità, metterò il massimo impegno per affrontare le tante difficoltà che abbiamo di fronte con lo spirito più costruttivo possibile all’interno dell’organizzazione. Un minuto dopo la mia elezione ho detto che il congresso finiva lì».«Chiuso. Il nostro compito è dare un contributo per le soluzioni a una crisi che dura da 11 anni. Il lavoro in Umbria è poco e di bassa qualità: io devo occuparmi di questo».«È un’emergenza che condivido. Nel mio incarico in provincia di Terni ho assistito a chiari tentativi d’infiltrazione nel settore dei servizi alla persona: cooperative che arrivavano dal Lazio hanno tentato d’insinuarsi nel tessuto sano del nostro territorio. Sono arrivate e sparite nell’arco di un anno. La guardia va tenuta altissima. Bankitalia ci dice che in Umbria falliscono tante aziende, troppe: è un campanello d’allarme. e attenzione alle regole sugli appalti».«Basta col massimo ribasso. Si finisce solo per compromettere diritti e regole».«Penso alle imprese che per vincere le gare non applicano i contratti nazionali ma quelli siglati con sindacati di comodo. Penso, ad esempio, ad uno degli ultimi appalti di servizi assegnati alla Usl 2».«La incontreremo il prossimo 10 gennaio, con le altre sigle sindacali. Per noi c’è una priorità assoluta: utilizzo pieno dei fondi europei. Un attimo dopo, ricorderemo alla governatrice che in Valnerina non servono passerelle ma azioni concrete, altrimenti sarà ricostruzione nel deserto».«Intendiamo condividere con la giunta regionale un’idea di sviluppo dell’Umbria che tenga al centro l’industria in modo compatibile con le esigenze del territorio. Cito due casi esemplari: il progetto di Ast per il recupero delle scorie e la chimica verde».«Sì, ma non solo. L’Umbria è un museo a cielo aperto e la filiera turismo, cultura, ambiente va percorsa con determinazione e competenza».«Veniamo da undici anni che hanno lacerato il tessuto umbro».«Abbiamo assistito a una politica più di difesa che propulsiva, la giunta non si è adoperata abbastanza nonostante le nostre richieste: spesso è andata avanti per la propria strada senza ascoltare nessuno... nel frattempo gli umbri si sono impoveriti».«Ci auguriamo relazioni sindacali nuove: facciamo tutti mezzo passo indietro e pensiamo a dare una mano per costruire un modello di Umbria che tenga nei prossimi 15 anni, con al centro investimenti, crescita e infrastrutture».«Vedremo, per noi la sanità deve essere pensata sulle esigenze reali delle persone e non della politica: più servizi nei territori, attenzione alle cronicità e collaborazione con i medici di base per ridurre le liste d’attesa».«Ripeto: serve una visione d’insieme che in passato è mancata. Troppo spesso ciascuno s’è mosso autonomamente. Ora basta personalismi. Io penso, ad esempio, che per uscire dalla crisi il mondo dell’impresa e della formazione, quello del sindacato e del credito debbano parlarsi e confrontarsi di più».«In Umbria abbiamo esperienze di grande valore come ad esempio il centro Bufalini di Città di Castello e ritengo pure che l’Università debba sedersi nei tavoli istituzionali dedicati alla sviluppo. Tutti dobbiamo fare la nostra parte»