Foligno, raid alla Polisportiva: rubati i soldi raccolti per aiutare Pamela, mamma malata di tumore

FOLIGNO - «Hanno rubato i soldi che avevamo raccolto per aiutare Pamela, la mamma malata di tumore» Rabbia e sgomento. Sono i sentimenti negativi causati da ignoti che hanno assaltato, nella notte tra giovedì e venerdì le strutture della Polisportiva C4, storica società calcistica Folignate che opera da 30 anni e che conta 250 iscritti, e del vicino circolo di quartiere. Il raid vandalico con parallelo furto è andato a segno all'interno dell'area che accoglie le due realtà nel quartiere Sportella Marini, uno dei maggiori della piana folignate a due passi dal centro storico.

Foligno, «Aiutateci a raccogliere 500mila euro per salvare una giovane mamma malata di tumore»

Chi ha agito, impiegando pali, cric e estintori, ha razziato soldi tra quelli raccolti per aiutare Pamela la mamma di Montefalco malata di tumore e che si deve sottoporre a particolari cure in Israele, ha danneggiato i distributori automatici, ha razziato diverse altre cose e ha sparso il contenuto dei dispositivi anticendio all'interno dei prefabbricati. «E' un fatto gravissimo - dice a Il Messaggero Paolo Zoppi, presidente della C4 - ma non ci fermeranno. Abbiamo già provveduto al ripristino dei locali. Certo è che si tratta di un fatto sconcertante sia nelle modalità che per la composizione del bottino. i soldi raccolti per Pamela sono il frutto di donazioni volontarie fatte dai nostri ragazzi, dai loro familiari e da noi dello staff della Polisportiva. Non ci aspettavamo un fatto di tale gravità. Abbiamo lavorato tutta la mattinata di venerdì - conclude - per ridare identità a questi locali. Non ci fermerà nessuno».

Ultimo aggiornamento: 19:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA