Maltempo, il vento colpisce anche in Regione. Quattro famiglie isolate. Pioggia e raffiche fino a martedì

PERUGIA - Pioggia, ma soprattutto vento. L'allerta meteo arancione, quindi vicina ai livelli di guardia, emanata nel pomeriggio di sabato dalla protezione civile regionale parla di «precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento». Inoltre «dal pomeriggio di domani, domenica 28 ottobre 2018, e per le successive 24-36 ore, si prevede il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, tra le altre regioni, anche sull’Umbria».L'allerta è iniziata di fatto dal pomeriggio di sabato, quando gli interventi dei vigili del fuoco si sono moltiplicati a causa dei disagi provocati dal forte vento. Alberi e segnali caduti in mezzo alle strade, parti dei tetti di un'azienda a Ponte Felcino e di un megastore in zona Rivotorto scoperchiate e infine l'intervento in serata in piazza Italia, a palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea legislativa dell'Umbria: un pezzo di intonaco si stava staccando, proprio a causa del vento, e così vigili del fuoco e polizia municipale hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona chiudendo temporaneamente via del Forte per evitare potenziali rischi per i passanti.Gli interventi sono proseguiti alle prime ore di domenica, visto il gran vento e la pioggia che hanno causato ulteriori crolli di alberi. La situazione peggiore tra Assisi e Bastia, dove la caduta di una grossa quercia ha di fatto isolato quattro abitazioni.