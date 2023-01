Maltempo ad Assisi, Foligno e Spoleto. Tevere e Topino fuori dagli argini. Frana a Cascia. Alberi abbatuti e black-out

Notte di pesante maltempo in mezza provincia di Perugia. Secondo un primo report del comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia, situazione difficile tra Assisi, Foligno e Spoleto per allagamenti, alberi abbattuti e smottamenti. Segnalata nella notte tra martedì e mercoledì una frana nella frazione di Cascia Poggioprimocaso lungo la strada che collega Piè la Villa. La colata di fango ha tenuto impegnati i vigili del fuoco di Norcia per quattro ore. La strada, al momento, è transitabile solo ai mezzi di soccorso. Sempre i vigili del fuoco segnalano il fiumeTopino uscito dagli argini nella zona di Passaggio di Bettona e il Tevere a Pontenuovo di Torgiano (l'onda di piene è arrvata intonro alle 6,15), a Deruta, Casalina, nel marscianese in località il Cerro, Pantalla dove si segnala la fuoriscita maggiore (il fiume ha superato sia la sponda destra che su quella sinistra) e a Pian di San Martino a Todi, non si segnalano problemi alle persone. Al lavoro anche il Centro regionale della Protezione civile di Foligno che sta raccogliendo i dati della nottata e coordinando eventuali interventi. Segnalato black out notturno per più di un'ora a Perugia nell'area di via Tuderte. Per oggi in Umbria giornata di allerta gialla.