Maltempo Terni, Via Campofregoso bloccata: problemi di traffico

TERNI - La pioggia e soprattutto il vento non ha risparmiato gli alberi di via Luigi Campo Fregoso. L'arteria strategica poco dopo mezzogiorno è stata chiusa al traffico dai vigili urbani dopo la caduta di un ramo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco per un sopralluogo. Nel frattempo il traffico era deviato in via Porta San Giovanni e via dell'Argine per consentire di operare con la massima sicurezza.

D'altra parte il tratto di viale Campo Fregoso è uno di quelli che l'amministrazione ha messo sotto controllo per due motivi. Oltre la pericolosità dei rami dei pini che hanno raggiunto altezze notevoli, ci sono le radici per lunghi tratti accanto al marciapiede hanno reso pezzi di corsia stradali impraticabili oltre che rischiosi sia per gli automobilisti che per gli scooteristi. Chiaramente servirebbe un intervento duraturo in grado di ripristinare la sicurezza. La chiusura della strada ha provocato, soprattutto durante l'orario del pranzo, difficoltà nella circolazione stradale.

