Maltempo a Terni, tre persone sorprese in auto dall'esondazione di un torrente: salvate dai vigili del fuoco

Nel corso della notte fra lunedì e martedì i vigili del fuoco di Amelia (Terni) sono dovuti intervenire a Sambucetole per salvare tre persone che, a bordo di un’auto, erano finite in difficoltà per lo straripamento di un torrente ed i problemi causati da un vero e prorio fiume d’acqua che scendeva da una collina. Dopo la chiamata di aiuto i vigili sono arrivati nel giro di pochi minuti e hanno condotto con tecniche Saf fluviali: un’azione complessa, rischiosa, ma condotta nel migliore dei modi.



Ultimo aggiornamento: 10:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA