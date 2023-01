Maltempo sulla provincia di Terni: allerta per la neve, nell'Orvietano sotto osservazione il fiume Paglia

E' sotto controllo ma in costante monitoraggio l'evoluzione della situazione meteo nella provincia di Terni. L'arrivo, seppur atteso, delle precipitazioni, anche accompagnate anche da forte vento, nella mattina di martedì 17 gennaio, ha causato un considerevole innalzamento di tutti i fiumi, torrenti e corsi d'acqua in tutta la provincia.

Massima allerta è prevista anche domani, mercoledì 18 gennaio, in considerazione del fatto che anche l'Umbria figura tra le regioni interessate dall'avviso di condizione meteorologiche avverse emesso dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale per «rischio di precipitazione nevose». L'avviso meteo aggiunge che «dalle prime ore di mercoledì 18 gennaio 2023, e per le successive 12-18 ore, si prevedono nevicate, a quote al di sopra di 600-800 metri su Sardegna, Toscana e Umbria, con apporti al suolo da deboli a moderati».

Continuano le attività di monitoraggio della Provincia su tutta la rete viaria di competenza. Al momento si registrano piccole frane e qualche allagamento di ridotta entità che non hanno determinato comunque problematiche alla circolazione veicolare.

La Provincia di Terni ha disposto con ordinanza la chiusura di un tratto della Sp 4 nel comune di Montefranco da oggi fino al miglioramento delle condizioni meteo. Il provvedimento è stato assunto in via precauzionale per salvaguardare la sicurezza di chi viaggia a causa di alcune piante situate sulla ripa sovrastante le carreggiate che potrebbero cadere a causa di pioggia e vento. Il tratto chiuso va dal km 11+600 al km 12+050 in prossimità della frazione di Monzano. Previsti percorsi alternativi: Sp 4 e Ss 3 Flaminia in entrambi i sensi di marcia o Sp 4 e Sp 68 di San Mamigliano sempre in entrambi i sensi di marcia.

Sempre oggi, il personale del Centro Servizi Manutentivi del comune di Orvieto e volontari della Protezione Civile di Orvieto sono stati impegnati su tutto il territorio comunale per far fronte ai disagi provocato dal maltempo.



Ilha provocato la caduta di alcune piante che hanno portato alla chiusura parziale al transito della strada comunale di Torre San Severo, della strada comunale de La Badia, della Strada Provinciale 44 e della Statale 71 Umbro-Casentinese nei pressi di Buonviaggio.

A causa dell’esondazione del fosso Poggettone è stata temporaneamente chiusa alla circolazione la strada comunale di Ponte Giulio, stesso provvedimento che si è reso necessario in via dei Tessitori nella zona industriale di Fontanelle di Bardano per via dell’allagamento del sottopasso ferroviario. Inoltre viene tenuto costantemente sotto controllo il livello del fiume Paglia che alle 18 di oggi ha superato i 4 metri.

Sempre il maltempo è all’origine del blackout dell’illuminazione pubblica in alcune zone del centro storico. I tecnici del Csm stanno intervenendo per individuare il guasto e ripristinare la corretta erogazione dell’energia elettrica.

«I Vigili del fuoco di Terni - riferisce una nota del comando provinciale - da questa mattina alle ore 8.00 hanno effettuato, causa maltempo, 42 interventi e 14 sono ancora in coda. Dalle ore 16.00 le unità di soccorso sono state integrate di ulteriori 6 di personale libero per un totale di 36 unità dislocate nelle tre sedi (Terni/Amelia/Orvieto). La tipologia di interventi maggiormente effettuati sono per alberi e rami pericolanti, smottamenti ed allagamenti. Il maltempo ha interessato tutta la provincia in particolare il Ternano, il Narnese e l'Amerino. Gli smottamenti si sono verificati lungo alcune strade comunali in alcuni casi percorribili in una sola corsia. Nella frazione di Piediluco è stato necessario un soccorso a persona poiché la stessa era rimasta bloccata con la propria autovettura nel sottopasso che conduca al cimitero».

(nella foto il guado di Romealla - comune di Orvieto)