PERUGIA - Colpo di coda del maltempo, martedì pomeriggio, con allagamenti, alberi abbattuti e una persona salvata dai vigili del fuoco dopo essere rimasta bloccata con l'auto a Bastia in un sottopasso della zona industriale. Sul posto sono interbenuti i vigili del fuoco. Allagamenti e danni anche a Perugia nella zona di Mantignana e a Tavernelle. A Perugia segnalati incidenti stradali in via Angeloni (dove è stato investito un pedone) e a Colonnetta. Sul posto la polizia municipale.

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:39



