Maltempo, le raffiche di vento in zona Trasimento abbattono la quercia del pentimento legata a santa Margherita da Cortona

Ultimo aggiornamento: 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Il maltempo che imperversa sull'Umbria, ed in particolare le raffiche di vento, hanno abbattuto in località Giorgi a petrignano sul Lago, nel comune di Castiglione del Lago, un quercia secolare. In azione, mercoledì alle 7, sono entrati i vigli dle fuoco del comando provinciale di Perugia che hanno provveduto alla rimozione dlela quercia secolare abbattuta dal vento. La cosa particolare sta nel fatto che sembra si tratti della quercia del pentimento, legata a Santa Margherita da Cortona. Vicino alla quercia c'è una chiesetta che è stata costruita nel punto dove trovarono il corpo del marito della santa. La chiesa non è stata interessata dalla caduta della quercia. La «quercia del pentimento» è legata a Santa Margherita da Cortona, pur non essendo l'albero di quell'epoca. Secondo la tradizione popolare, proprio lì infatti avvenne il suo pentimento dopo che era stato ucciso il suo amante. Vicino alla quercia c'è anche una chiesetta non interessata dalla caduta della quercia. «La nostra gente - ha spiegato il sindaco di Castiglione Sergio Batino - è molto legata alla Santa Margherita e vogliamo valorizzare la tradizione popolare. Il legno della quercia saràconservato per realizzare un altare nella vicina chiesa. Pianteremo poi un altro albero dove questo è caduto». Batino ha spiegato ancora che negli ultimi tempi la pianta era stata oggetto di alcuni studi dopo avere mostrato segni di un indebolimento. «Però solo dopo che è caduta - ha concluso il sindaco - ci si è resi conto che non c'erano praticamente più radici a sostenerla. Quindi il vento di questi giorni l'ha fatta cadere»