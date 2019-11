Maltempo, a Perugia crollano alberi e salta la corrente. Emergenza fino a domenica

PERUGIA - Interventi in città e in provincia, alberi caduti lungo le strade e blackout di corrente in alcuni quartieri: il maltempo colpisce e crea, inevitabili, i primi disagi. Una ventina circa gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere alberi e rami crollati, in particolare a Perugia e nella zona nord del Comune.



Un'altra emergenza è quella legata alle buche, che in alcune zone della città sono particolarmente evidenti e pericolose per gli automobilisti e la viabilità.



Le previsioni per le prossime ore non promettono nulla di buono. Il maltempo e l'emergenza per la pioggia e il vento dovrebbero continuare fino a tutta la giornata di domenica. © RIPRODUZIONE RISERVATA