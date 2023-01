Chiuso il valico di Bocca Serriola, spazzaneve bloccati dagli alberi caduti. A Norcia famiglie isolate. Nel Gualdese caduti venti centrimetri in 3 ore. Tam-tam su fb: «Perugia-Ancona bloccata in direzione di Valfabbrica»

In tre ore nel Gualdese sono caduti venti centimetri di neve. Lo annuncia su Fb la stazione meteo di palazzo Mancinelli. Chiuso il valico di Bocca Serriola per alberi caduti che stanno impedendo il passaggio degli spazzaneve. In soccorso arrivate due squadre dei vigili del fuoco da Città di Castello. Stessa situazione di blocco nello Spoletino lungo la vecchia strada di Forca di Cerro. Da Norcia arrivata la richiesta ai vigili del fuoco di raggiungere famiglie isolate ma non si segbnlano situazioni critiche. Al comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia ci sono in attesa cento chiamate, soprattutto per gli alberi caduti. Inizia il tam tam sui social della situazione crtiche che inconteano gli automobilisti. «Perugia-Ancona bloccata a Valfabbrica in direzione Ancona, fate attenzione». E ancora : «Sono arrivata fino all'ingresso da Casacastalda ed è tutto bloccato, sono tornata a casa, c ho messo un'ora e non ho visto l'ombra di uno spazzaneve». Nevica anche a Todi.