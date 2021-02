PERUGIA Quanto annunciato dai meteorologi si è verificato: la tempesta di neve, vento e pioggia si è puntualmente abbattuta in tutta la regione. Nella notte è nevicato sulle alture di tutta l'Umbria, ma il manto si è posato anche a bassa quota. Al momento la circolazione stradale non ha particolari probemi. Anche nella zona di Colfiorito si segnala solo nevischio e traffico regolare. Qualche complicazione è stata registrata dai vigili del fuoco a Perugia. La neve e il vento hanno fatto cadere dei rami sulle strade. E alcune via del centro sono state chiuse in via precuazionale. Si tratta di Via Bartolo, via Fonti Coperte, via Marzia e nella zona di Prepo. Stando alle previsioni meteo, le nevicate si potrarranno fino in serata.

Ultimo aggiornamento: 09:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA