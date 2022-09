Maltempo nell'Orvietano, auto bloccata in un sottopasso a Bardano. Vigili del Fuoco sul posto

L'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Orvietano intorno a mezzogiorno di giovedì 1° settembre, ha rischiato di mettere seriamente in pericolo un uomo anziano che, a Orvieto, a bordo della propria auto, è rimasto bloccato in un sottopasso in località Bardano.

L'uomo è rimasto bloccato a causa dell'acqua che ha invaso in pochi minuti il sottopasso. Immediata la richiesta di intervento all'indirizzo dei Vigili del Fuoco di Orvieto.

A quanto si apprende l'uomo sta bene, ma la macchina non è al momento spostabile per cui i Vigili del Fuoco stanno decidendo sul da farsi per portare in salvo l'uomo. Contemporaneamente è intervenuta la Polizia Locale per chiudere la strada al traffico e consentire così ai Vigili del Fuoco di lavorare al meglio.