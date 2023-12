Domenica 17 Dicembre 2023, 07:05 - Ultimo aggiornamento: 09:58

PERUGIA - Oltre trecento crolli, quattro automobilisti feriti e salvi per miracolo, tanti disagi lungo le strade: è il bilancio della giornata con vento oltre i 100 km all’ora. In piazza Italia minacciati tanto il palazzo della Prefettura e Provincia quanto anche la pista di ghiaccio per i cedri secolari che pendevano pericolosamente.

Una giornata particolarmente complicata per i vigili del fuoco, che nel corso della giornata hanno fornito numeri che raccontavano le dimensioni dell’emergenza, soprattutto perché provvisori. A Perugia e provincia oltre trecento interventi per piante cadute e pericolanti ma anche per tetti e cornicioni. Criticità nelle zone di Perugia, Assisi, Foligno, Gubbio. Nessun pericolo per le persone. Criticità al punto tale da richiedere il supporto di una squadra di vigili del fuoco dal comando di Forlì-Cesena in assetto emergenza climatica con piattaforma aerea tridimensionale in supporto a quelle di Perugia.

Come detto, tantissimi gli interventi. Detto del rinvio di Gubbio-Recanatese per i danni provocati dal vento allo stadio Barbetti, in centro paura nel primo pomeriggio quando i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per contenere i pericolosi piegamenti di due cedri secolari in piazza Italia che minacciavano tanto il palazzo della Prefettura-Provincia quanto la pista di ghiaccio. Tanti i rami tagliati per la messa in sicurezza dei due alberi, con la pista che è stata aperta per fruibile solo in parte.

Paura anche all’alba nella zona di Farneto, quando due auto si sono scontrate frontalmente nel mentre alcuni alberi stavano cadendo sulla superficie stradale. Secondo quanto si apprende, il conducente di un’auto una volta vista la strada sbarrata da un albero caduto avrebbe ha impostato la retromarcia per fare manovra e tornare indietro ed è stato centrato da un’auto al cui interno c’erano quattro giovani che, è l’ipotesi, proprio per evitare la caduta dell’albero hanno invaso la corsia in cui si trovava l’uomo con la sua auto. Un violento scontro frontale, con almeno quattro persone rimaste ferite ma per fortuna senza conseguenze.

Tanti gli interventi per alberi crollati e strade bloccate tra le altre lungo via Pellini, via della Cupa, a Strozzacapponi, in via Fonti Coperte (dove la caduta di un albero ha minacciato la scuola) e a Ponte San Giovanni. Super lavoro anche per la polizia locale

Il fortissimo vento ha creato non pochi disagi anche alla circolazione ferroviaria. Alle 11.45 di ieri bloccata la linea Foligno–Perugia- Terontola per alberi caduti all’altezza di Spello e fra Passignano e Terontola. Soltanto due ore dopo è tornata alla normalità.