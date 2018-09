Bufera su Perugia: grave incidente e molti allagamenti

PERUGIA - Un incidente con conseguenze piuttosto gravi e una serie di allagamenti e interventi per rami spezzati: questo il bilancio della bufera che ha colpito Perugia ehinterlan dal tardo pomeriggio alla serata di venerdì.



Cinque persone rimaste ferite di cui una, una donna, portata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia: l'incidente è avvenuto nella zona di Ospedalicchio, e ha visto coinvolte due auto. Proprio le condizioni meteo avverse potrebbero essere tra le cause dello scontro che, come detto, ha visto una donna avere la peggio e le cui condizioni vengono al momento definite gravi a causa di un trauma cranico. L'incidente ha avuto pesantissime ripercussioni sulla circolazione, rimasta bloccata praticamente per oltre due ore. Sul posto ambulanze e polizia stradale, oltre ai vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per liberare alcune fra le persone rimaste coinvolte dagli abitacolo delle auto.



Per i pompieri poi, in una giornata fino a metà pomeriggio caratterizzata da oltre trenta interventi per i calabroni, altro lavoro da maltempo ha riguardato allagamenti e alberi spezzati: da Perugia a Todi, fino a Foligno ma anche in zona Corciano, diversi sono stati gli interventi.

Venerd├Č 7 Settembre 2018



