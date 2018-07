Incubo maltempo: alberi crollano su case e cavi della corrente. Oltre 100 emergenze

PERUGIA - Una tempesta di pioggia, vento e fulmini: l'ondata di maltempo attesa in Umbria nella tarda serata di lunedì ha colpito duramente in molte zone della regione. Oltre 100 le emergenze cui hanno dovuto far fronte i vigili del fuoco dalla sala operativa del comando di Perugia a causa del crollo di alberi su strade, case e cavi della corrente.



Tra le zone più colpite, oltre a quella di Foligno, ci sono anche Spoleto e Todi. Ma anche a Perugia e al Trasimeno il maltempo ha colpito duramente. Situazioni particolarmente difficile anche nell'Orvietano.



Blaclout causa fulmini segnalati nella zona di Bevagna e Cannara, mentre a Perugia il maltempo ha colpito particolarmente nella zona di San Sisto e Capanne fino a Tavernelle. I fulmini hanno illuminato a giorno un po' ovunque, mentre la zona nord del capoluogo non sembra essere stata particolarmente colpita.





Martedì 17 Luglio 2018



