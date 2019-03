Maltempo, le forti raffiche di vento fanno cadere alberi, rami e coppi in tutta la provincia di Perugia. In azione i vigilid le fuoco

PERUGIA - Raffiche di vento, tanti gli interventi che hanno impegnato su tutto il territorio i vigil de fuoco del comando provinciale di Perugia e quelli dei Distaccamenti del Perugino. In particolare a Perugia è stata necessaria lazione del eprosnale del 115 per un albero caudo in via Madonna di Braccio. La strada, martedì mattina è rimasta chiusa per un paio d'ore compreso il sottostante tratto di via Roma con disagi anche lungo via Bonfigli e a Borgo XX Giugno. La zona, oltre ai vigili dle fuoco ha visto l'intervento della polizia locale. Interventi per rami e alberi pericolanti ianche in zona Trevi, Città di Castello, Perugia, Corciano e Assisano. La squadra del Distaccamento di città di castello ha operato martedì dalle 8.30 per gronda e coppi divelti dal forte vento in una palazzina di 4 appartamenti in Via della Pesa a Selci comune di San Giustino. © RIPRODUZIONE RISERVATA