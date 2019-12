Maltempo, incubo vento: persone intrappolate in auto e un ferito a Perugia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Tempeste di vento e pioggia, due trombe d'aria, persone intrappolate in auto e un ferito: questo il primo bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito tutta l'Umbria, e in particolare le zone di Perugia e del Trasimeno. Dal comando provinciale dei vigili del fuoco fanno sapere come si siano registrate due trombe d'aria, una a Castiglione del Lago e l'altra a Perugia, con conseguente crollo di piante lungo le strade, tra le case e sulle auto. Alcune persone sono rimaste intrappolate all'interno delle proprie vetture e hanno dovuto aspettare l'intervento dei pompieri per uscire.A Perugia addirittura un uomo è rimasto ferito dopo che si è visto crollare una pianta sopra la propria auto: è successo lungo la via Marscianese, all'altezza di San Fortunato della Collina. Emergenza alberi anche a Montebello e in tutta la zona di Ponte San Giovanni, ma di fatto in tutta la città si sono registrati disagi.Super lavoro per i vigili del fuoco, con tanti pompieri chiamati prima in servizio proprio per far fronte alle tante richieste di aiuto.