Maltempo, tamponamenti a Campitello e una Smart controsenso in Viale dello Stadio

Una serie di incidenti si sono verificati in centro a Terni in seguito al maltempo. In mattinata c'è stato un tamponamento a Campitello: tre auto coinvolte probabilmente per la pioggia e la scarsa visibilità, senza che fortunatamente vi siano stati dei feriti.

Nel pomeriggio, una Smart si è infilata invece, contromano in prossimità del semaforo di viale dello Stadio: quindi si è ritrovata "faccia a faccia" con un fuoristrada e altre auto. L'incidente frontale non ha comunque causato feriti gravi perchè le auto procedevano lentamente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spostare le auto incidentate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA