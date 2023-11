Maltempo, a Forca Canapine vento a 128 chilometri orari. Alberi caduti e piccoli allagamenti a Perugia, Terni e Magione. A Gualdo Tadino sono caduti 108 millimetri di pioggia

Temporali e vento forte hanno interessato l' Umbria nel corso della notte, «ma senza particolari criticità, a parte qualche piccolo disagio». Come spiega all'Ansa Stefano Nodessi Proietti, responsabile della Protezione civile regionale. «Tutta l'attenzione in queste ore è concentrata sulla Toscana», sottolinea. In queste ore la Regione è in attesa di capire se servirà inviare mezzi e persone nelle zone più colpite dal maltempo.

In Umbria, stando ai dati del Centro funzionale della Protezione civile, le maggiori precipitazioni si sono

concentrate in zona Casa Castalda, tra Perugia e Gualdo Tadino, dove sono caduti 108 millimetri di pioggia.

Sul capoluogo di regione, invece, se ne sono contatti di millimetri una settantina. Precipitazioni notevolmente meno intense nel ternano. Piogge che sono state accompagnate un pò ovunque dalle raffiche di vento, a Forca Canapine hanno raggiunto i 128 chilometri orari.

Sul fronte delle previsioni meteo, ma giornata odierna resterà ancora interessata dalla perturbazione, con piogge e vento. Fenomeni che andranno in attenuazione dalla serata.

Nel perugino i vigili del fuoco segnalano nel perugino diversi interventi tra Perugia e Magione soprattutto per alberi caduti e pericolanti e allagamenti in qualche locale al piano terra. A metà mattinata ci sono 45 interventi in coda. Richiamato il personale fuori servizio e dall'Umbria i vigili del fuoco sono andati di supporto ai colleghi della Toscana. Nel ternano da ieri sera una trentina di interventi per rami pericolanti e segnali stradali abbattuti dal vento. Richiamati in servizio cinque pompieri per avere una squadra in più a disposizione.