Maltempo, cadono calcinacci chiuso il sottopasso della stazione di Foligno zona piazzale della Pace

FOLIGNO - Maltempo, cadono calcinacci dal sottopasso ferroviario pedonale di Foligno. Chiuso precauzionalmente il transito ai pedoni. Sul posto Rfi, Polfer, Polizia Locale e tecnici. La caduta dei calcinacci non ha determinato rischi per le persone. Per consentire le operazioni di sopralluogo e successivo intervento il transito è stato interdetto. Bloccati temporaneamente anche gli ascensori. © RIPRODUZIONE RISERVATA