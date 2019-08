Maltempo, bufera di pioggia e fulmini: strade allagate e alberi incendiati, anche alla Nestlè di San Sisto

Ultimo aggiornamento: 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Una bufera di pioggia e fulmini, che ha colpito a zone Perugia e provincia: oltre cinquanta gli interventi da parte dei vigili del fuoco dal primo pomeriggio di mercoledì. L'emergenza principale, fanno sapere dalla sala operativa del comando provinciale di Madonna Alta, ha riguardato alberi caduti anche a seguito di fulmini.Le zone maggiormente interessate sono Parco san Anna e Vestricciano in città, ma anche tutta l'area al confine con il comune di Corciano, e poi ancora le zone di Torgiano, Rivotorto, Cannara, Bettona, Nocera e fino a Norcia. Super lavoro anche per le squadre dei distaccamenti di Assisi e Foligno.Molte piante si sono incendiate, a causa dei fulmini: uno in particolare è andato in fiamme all'interno dello stabilimento Nestlé di San Sisto. Una squadra dei vigili del fuoco si è recata sul posto per mettere in sicurezza la situazione. In fiamme anche un bosco: è intervenuta la squadra Anti incendio boschiva.