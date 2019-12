Ultimo aggiornamento: 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Pioggia e vento stanno interessando gran parte della provincia di Perugia provocando numerosi danni, soprattutto per alberi caduti, ma nessun problema grave alle persone. I vigili del fuoco sono impegnati con tutte le squadre a disposizione e gli interventi (diverse decine) sono coordinati dal comandante provinciale MicheleZappia presente in sala operativa. I vigili del fuoco hanno richiamato in turno personale di rinforzo A San Biagio della Valle un albero si è abbauuto su un'auto guidata da un uomo di 60 anni. L'automobilista, come spiega una nota dell'Azienda ospedaliera, leggermente ferito è stato medicato sul posto.Il maltempo ha interessato in particolare le zone di Perugia, Castiglione del Lago, Todi, Città di Castello e Spoleto con diverse piante cadute. Un albero ha provocato un incidente nel Tifernate, in località Santa Maria del Popolo, coinvolgendo due auto e una persona è rimasta ferita. Un'altra pianta è caduta a Perugia, in via Aida, interessando i cavi dell'illuminazione. Sempre a Perugia alberi soco caduto a Pila, Villa Pitignano, stda Perugia Sanm Marco e nella zona degli orti degli anzini vicino all'ospedale dove un a quercia si è abbattuta sul ponticello. La strda è interrotta.Un hotel a Passignano sul Trasimeno ha subito la parziale scopertura del tetto sempre a causa del vento.Per il maltempo tamponamento a Città di Castello lungo la E45 coinvolte due auto, tre feriti tra cui una bimba di 4 anni. Al confine fra Umbria e Marche, sulla strada statale 73bis "Di Bocca Trabaria" è provvisoriamente chiuso al traffico - in entrambe le direzioni - il tratto dal km 16,800 al km 20,000 a causa di una frana avvenuta in località Borgo Pace, in provincia di Pesaro e Urbino. Il tratto, secondo quando informa Anas, non prevede percorsi alternativi.