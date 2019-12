Fiume Paglia sotto la lente

Fiume Paglia sotto attento monitoraggio da parte della Protezione civile, nell'Orvietano, a causa dell'innalzamento del livello delle acque per via delle forte precipitazioni. Nella tarda mattinata di ieri - fa sapere il Comune - il fiume ha raggiunto i 4,8 metri. Visto il perdurare delle intense precipitazioni, a nord di Orvieto nel pomeriggio il livello potrebbe raggiungere il picco massimo della piena prevista, di circa 5 metri. Chiuse le strade bianche, in area esondabile, che costeggiano il fiume e che sono state allagate. Ad Orvieto il forte vento che si è abbattuto sul centro storico ha fatto invece rovesciare il grande albero di Natale in piazza Duomo. Sarà ripristinato - riferisce sempre l'amministrazione comunale - non appena le condizioni meteo lo consentiranno © RIPRODUZIONE RISERVATA