Malore per Catiuscia Marini, è ricoverata all'ospedale di Pantalla

Lieve malore per la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini dopo la riunione dell'Assemblea legislativa che ha respinto le sue dimissione da presidente della Regione. Marini si è sentita male una volta tornata a casa a Todi. Si è quindi recata all'ospedale di Pantalla dove viene sottoposta ad alcuni accertamenti.

La presidente si trova ancora in osservazione in ospedale. Le sue condizioni non sono comunque gravi.

Ultimo aggiornamento: 22:05

