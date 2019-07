PERUGIA - Un malore che non gli ha lasciato scampo mentre era alla guida del proprio furgone: è morto così, schiantandosi contro il guard rail dell'E45, un uomo di 74 anni originario di Roma ma residente in una frazione di Gubbio.



L'incidente è avvenuto all'altezza dello svincolo di Pantalla, in direzione Terni, intorno alle otto di mercoledì mattina. Immediato l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco, di una pattuglia della polizia stradale e del 118, ma qualunque tentativo di rianimarlo è stato inutile: l'uomo è morto sul colpo e l'ipotesi, anche se sono in corso ancora tutti gli accertamenti del caso, è che l'incidente sia stato causato da un malore. Non sono state coinvolte altre persone.



Inevitabile il formarsi di lunghe code, con il traffico bloccato per oltre un'ora.