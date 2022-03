Malore per giovane calciatore dell'Angelana dopo la gara contro l'Orvietana Under 17

Un malore accusato negli spogliatoi del dopo gara di Orvietana-Angelana Under 17, ha portato all'ospedale di Orvieto Matteo N., un giovane calciatore della squadra ospite. E' successo nella mattina di domenica 27 marzo, dopo che all'antistadio "Oscar Achilli" di Orvieto si era disputata la partita valida per la ventunesima giornata di campionato Allievi Under 17.

A raccontarlo l'Orvietana che in un post affidato alla propria pagina social augurando al ragazzo «una pronta e completa ripresa» ha affermato «di calcio ne parleremo successivamente». Secondo quanto si apprende le condizioni del ragazzo non sarebbero gravi ma dovute a un calo di zuccheri nel dopo gara.

L'Angelana, proprio per questa partita, aveva organizzato una bella gita a Orvieto, arrivando la sera prima per dar modo ai ragazzi di non fare una alzataccia la mattina della gara.