OTRICOLI - Una comunità in lutto per l'improvvisa scomparsa di Maria Teresa Lanari, l'insegnante da anni impegnata in politica nel Comune di Otricoli.



Aveva 44 anni ed è stata colpita da malore nella sua casa di piazza Corona, a Terni. La morte della Lanari, ex vice sindaco di Otricoli, ha destato profondo cordoglio tra quanti l'hanno conosciuta ed apprezzata.

I funerali domani, lunedì 21 maggio, alle 17 e 30 nella chiesa di Santa Maria Assunta ad Otricoli.

Domenica 20 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:35



