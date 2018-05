Malore dopo la dose di droga: perugina di 27 anni tra la vita e la morte

PERUGIA - Rischia di morire una giovane di 27 anni, perugina, trovata quasi in stato di incoscienza a seguito del malore dopo aver assunto una dose di droga. Probabilmente eroina. La richiesta di intervento è arrivata dal parco della Verbanella, intorno alle 14.30 di mercoledì, con l'ambulanza che una volta arrivata sul posto l'ha trovata in asistolia, ovvero di fatto in arresto cardiaco.



Immediato il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, con almeno dieci fra medici e personale infermieristico che si sono fin da subito presi cura della giovane. Le cui condizioni sono considerate gravissime. La ragazza, in codice rosso, è intubata.

