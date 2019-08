Malore dopo la dose: quarantenne perugino in fin di vita a Fontivegge

PERUGIA - Un quarantenne, residente a Perugia, è in fin di vita a causa di un malore dopo aver assunto una dose di droga nella zona della stazione. L'allarme è scattato intorno alle 16.30 di lunedì: alcuni passanti nella zona di via Canali lo hanno visto a terra, privo di conoscenza e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto l'ambulanza del 118 e la polizia.



Secondo quanto riporta una nota dell'uffcio stampa dell'ospedale, il personale medico sanitario ha operato a lungo per metterlo in sicurezza, ma l'intervento in strada non ha dato, contrariamente a quanto avviene spesso, i risultati sperati e così l'uomo è stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia.



Dopo ulteriori accertamenti, è stato trasferito in Rianimazione: le sue condizioni sono definite gravissime