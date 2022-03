"Maledetta la neve", la violenza contro le donne dal punto di vista dell'assassino

UMBRIA - Torna in scena lo spettacolo teatrale “Maledetta la neve” della Compagnia degli Gnomi, con due appuntamenti a Colombella e ad Assisi il 4 e 5 marzo 2022. Un viaggio nella mente e nei racconti di tre uomini che hanno ucciso le proprie compagne di vita dalle interviste della giornalista Vanna Ugolini. E che la Compagnia degli Gnomi in collaborazione con Libertas Margot porta in scena per la drammaturgia di Chiara Meloni. Con Massimo Capuano e Chiara Meloni (direzione artistica Micro Teatro Marique). Storie vere. Di guerre domestiche che finiscono in tragedia. E sui giornali. Gli assassini vengono contattati nel 2013 dalla giornalista Vanna Ugolini e dal sovrintendente di polizia Massimo Pici. Si lasciano intervistare ripercorrendo con la memoria i passi compiuti. Uno solo dal carcere: gli altri due erano in stato di semi libertà, dopo detenzioni inferiori a dieci anni. Tre uomini di estrazione sociale diversa con romanzi familiari tanto diversi che sembrano dire, alla fine, la stessa frase: "non è colpa mia", non vogliono assumersi la responsabilità del loro gesto. Storie diverse che finiscono comunque allo stesso modo, con l'omicidio di donne e mamme strappate ai propri figli. E con la presunzione, dei mariti, di aver fatto la cosa giusta o, perlomeno, di essere stati portati ad uccidere da un destino a cui contro cui non si poteva fare nulla.

APPROFONDIMENTI DIGIPASS ORVIETO "Rosadigitale Week", ciclo di incontri Cersag al... RESISTENZA Terni, addio alla partigiana Renata Ersilia Stefanini Salvati

“Maledetta la neve” arriva al Teatro Bonucci di Colombella venerdì 4 marzo 2022 alle ore 21 e al Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi sabato 5 marzo, sempre alle ore 21.