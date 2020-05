TERNI Tra le decine di donazioni all'ospedale Santa Maria, travolto dallo tsunami Coronavirus, c'è anche quella delle majorettes di Acquasparta che, ogni anno, ballando nelle piazze, in Italia e all’estero, raccolgono cifre importanti destinate all’azienda ospedaliera locale. L’emergenza Covid19 ora ha bloccato anche le loro esibizioni e così le New lady Spartanes majorettes odv hanno deciso di avviare una raccolta fondi per l’ospedale con un video che invita tutti a partecipare a questo gesto di solidarietà e condivisione che continua nel tempo. Ieri matttina hanno consegnato al reparto del Pronto Soccorso 2 termoscanner laser, 20 Saturimetri , 2 ECG palmari , 2 aspiratori polmonari e 2 aspiratori portatili. Oltre ai macchinari donati hannno portato al Santa Maria anche un lungo sorriso. © RIPRODUZIONE RISERVATA