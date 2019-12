Le nuove Majorette hanno ali di Iside e mazze di fuoco: «La nostra missione è aiutare chi ha bisogno»

«Non siamo le classiche majorette. E non solo perché non ci avvaliamo della banda cittadina, o perché usiamo ali di Iside e mazze di fuoco al posto del bastone di comando, ma anche perché siamo majorette solidali». Rachele Gubbiotti è la capitana e la presidente delle “New Lady Spartanes” di Acquasparta, in provincia di Terni. «Ci costituiamo nove anni fa per portare avanti il sogno di Claudia Albini – spiega Rachele - una nostra concittadina che viene a mancare prematuramente. Era una delle majorette di Acquasparta. E desiderava creare una società a scopo benefico». Muore all’età di 31 anni a causa di un melanoma.

«Allora decidiamo di formare un nuovo gruppo di majorette, con lo scopo di ricordare Claudia e di esibirci per donare gli incassi degli spettacoli in beneficenza proprio come avrebbe voluto lei», dicono.

In memoria della loro compagna, le “majorette solidali” hanno già raccolto settantamila euro, utilizzate per devolvere attrezzature elettromedicali all’azienda ospedaliera di Terni (due emoteche, una barella con schienale radiotrasparente, un letto multi accessoriato per la sala emergenza, un monitor per rilevare i parametri medici) e per sostenere iniziative benefiche tipo una giornata al mare con i bambini diversamente abili del centro “Madre Speranza” di Fratta Todina. Hanno anche sostenuto la scuola media della loro città: «Avevano rubato i computer e noi abbiamo contribuito all’acquisto di nuovi Pc».

Maria Rita Castrica, la referente delle “New Lady Spartanes”, è una delle promotrici della Odv (organizzazione di volontariato) riconosciuta dalla Regione dell’Umbria con il numero 1.028, nata proprio per esaudire il desiderio di Claudia di aprire una associazione che potesse «portare un sorriso dove non c’è». Quattordici giovani donne generose (di età compresa tra i 13 e i 30 anni) che indosseranno costumi color argento, poi oro e nero, e infine le celebri ali di Iside, per sfilare nel centro di Terni tra show musicali, balli e giochi di fuoco, domenica 15 dicembre. Da piazza Corona a piazza della Repubblica alterneranno balli a parate, cambiandosi abito di volta in volta, con musiche e coreografie moderne. «Sarà una domenica di divertimento e di solidarietà, perché la donazione dei commercianti che hanno invitato le majorette andrà in beneficenza», sottolineano gli organizzatori. Le “New Lady Spartanes” si muovono con il motto «amare è un dono, saper donare è amore». Si sono fatte conoscere già in tutto il Paese per aver partecipato a manifestazioni popolari come il “Carnevale di Cento”, il “Carnevale di Viareggio”, “Sanremo in fiore” , e aver preso parte alla trasmissione “Ballando con le stelle” . Si allenano due volte alla settimana e continueranno a donare in nome di Claudia Albini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA