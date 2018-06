PERUGIA - Un uomo è morto venerdì in tarda mattinata dopo essere stato travolto dal trattore che stava guidando in un uliveto. L'incidente è avvenuto in località Montalcino a san Feliciano di Magione. Sul posto i vigili del fuoco volontari di città della Pieve, una squadra da Perugia, il 118 e i carabinieri. L'uomo è morto sul colpo.

Venerd├Č 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:02



© RIPRODUZIONE RISERVATA