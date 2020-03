Parte un colpo di pistola: Magione, muore a 52 anni

Ultimo aggiornamento: 19:58

PERUGIA - E' morto poco dopo le 19 di mercoledì sera l'uomo di 52 anni trasportato in ospedale a Perugia dagli operatori del 118 regionale per una ferita da arma da fuoco.Stando alle prime notizie raccolte dai sanitari, sembra che l’uomo, residente nel comune di Magione, stesse maneggiando un'arma, con un proiettile che è fuoriuscito all’altezza del collo. Trasportato nella sala urgenza emergenza, si è reso urgente costituire una equipe di chirurghi vascolari e rianimatori, coordinata dal direttore del Pronto soccorso Paolo Groff, che è intervenuta per le operazioni di messa in sicurezza del paziente.Una nota dell’ospedale sottolinea come, nonostente il grande sforzo con un'equipe di 14 persone fra medici e infermieri per salvargli la vita, non c'è stato nulla da fare. A dare l’allarme alla centrale del 118 alcuni passanti, allertati dallo sparo dell’arma da fuoco.