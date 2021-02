La maggioranza Tesei balla, Lega ed Fdi se le danno di santa ragione

PERUGIA - La maggioranza in Consiglio regionale balla. Fratelli d'Italia e Lega continuano a darsele di santa ragione. «Con l'approvazione di questo atto si passa finalmente dalle parole ai fatti - così il presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta e la capogruppo di FdI Eleonora Pace dopo l'approvazione all'unanimità della risoluzione sull'emergenza sanitaria. «Fratelli d'Italia ha auspicato - hanno aggiunto - un cambio di passo, un'esigenza avvertita anche dall'Assemblea legislativa. Da adesso ci aspettiamo un deciso cambio di passo, se necessario una vera e propria inversione della rotta».

«Dopo l'ennesimo zelante comunicato stampa di FdI non possiamo che prendere atto di una bizzarra consuetudine che vede una forza di maggioranza preferire la stampa al dibattito interno. Tutto ciò in barba al 'proverbiale senso di responsabilità' che i patrioti nostrani predicano ma non praticano», a dirlo è il segretario regionale della Lega, on. Virginio Caparvi. «Come già detto - sottolinea Caparvi in una nota - la Lega

Umbria, che è una delle tre componenti politiche di questa maggioranza, non si sottrae ai temi e alle emergenze da affrontare come dimostra l'odierna votazione su una risoluzione riguardante l'emergenza sanitaria, presentata da FdI ed emendata in accordo tra tutte le forze di Governo. Tuttavia continuiamo a non condividere modi e tempi messi in campo da FdI. E pensare che gli stessi esponenti, oggi critici con la maggioranza di cui fanno parte, sono stati convintamente filogovernativi nel momento in cui si dovevano decidere le nomine politiche nei vari

centri di comando delle partecipate regionali».

