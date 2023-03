Terni, centrodestra in frantumi «La maggioranza non c'è più»

Niente numero legale, salta il Consiglio comunale che non si convocava da tre settimane. Assente al completo Fratelli d'Italia, ma anche la stragrande maggioranza della Lega ha disertato il Consiglio comunale. Intorno al sindaco Leonardo Latini solo gli assessori fedelissimi Federico Cini, Cristiano Ceccotti, Benedetta Salvati e Giovanna Scarcia. Il clima di calma apparente di questa mattina in Terza commissione, con il via libera al Dup e al Bilancio, è già svanito, ed evidentemente gli obiettivi dentro al centrodestra sono altri, dove orami si contano due maggioranze. Scatenate le opposizioni che hanno già convocato una conferenza stampa che si terrà nella sala delle minoranze al termine del Consiglio comunale. «La maggioranza non c'è più», tuonato le opposizioni.